Serbia: ministro Esteri Dacic, lavoriamo per visita presidente Usa Trump a Belgrado

- Il presidente statunitense Donald Trump potrebbe recarsi in visita in Serbia tra la fine del 2018 e la primavera del 2019. E' quanto affermato dal ministro degli Esteri di Belgrado, Ivica Dacic. "L'organizzazione di questo tipo di visita è una questione seria per cui stiamo lavorando da alcuni mesi. Tenendo conto tutto ciò, Trump potrebbe venire in Serbia o in primavera o alla fine dell'anno", ha dichiarato Dacic parlando al quotidiano "Srpski Telegraf". Secondo il capo della diplomazia serba, la visita del presidente Usa sarebbe un segnale molto importante per Belgrado anche in quanto "la Serbia sta conducendo una battaglia molto seria per il Kosovo e Metohija" e Trump potrebbe "ascoltare e tenere in conto le nostre posizioni". "La questione della provincia della Serbia meridionale (il Kosovo) è un argomento centrale che dovrebbe essere discusso nella visita, anche se certamente non l'unico", ha aggiunto Dacic. (segue) (Seb)