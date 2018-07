I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: premier Haradianj apre su affidamento a presidente Thaci del ruolo guida in dialogo con Serbia - Il primo ministro del Kosovo Ramush Haradinaj ha detto di essere d'accordo con l'affidamento dell'incarico di guidare il processo di dialogo con la Serbia al presidente Hashim Thaci. Parlando dalla località di Rahovec, riferisce l'emittente televisiva "Rtk", Haradinaj ha inoltre chiesto "unità in questo processo e sostegno da parte dell'opposizione". Secondo il premier kosovaro sarebbe assurdo coinvolgere Cina e Russia nel dialogo tra Pristina e Belgrado, come affermato nei giorni scorsi dalla premier serba Ana Brnabic, "in quanto entrambi i paesi si sono ritirati da questo processo". A modo di vedere di Haradinaj, il dialogo tra Serbia e Kosovo dovrebbe concludersi con "risultati concreti" e gli unici mediatori possibili sono la Nato, l'Ue e gli Stati Uniti. Le dichiarazioni di Haradinaj arrivano mentre è in corso a Pristina un incontro tra i partiti politici per concordare una linea da tenere sul rilancio del dialogo con la Serbia. (segue) (Res)