Serbia: premier Branbic, complessivamente soddisfatta da primo anno alla guida del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Branbic si è detta non soddisfatta del "molto tempo che è stato perso su cose che avremmo dovuto fare dopo il 2000" e per quanto riguarda la questione del Kosovo ha spiegato che non ci sono scadenze temporali precise per raggiungere un compromesso vincolante: quello che è certo, a parere della premier, è che il presidente Aleksandar Vucic si è assunto una responsabilità molto grande cercando di risolvere "il nodo del Kosovo" per il bene di tutte le generazioni. Il governo, ha assicurato Brnabic, sosterrà il presidente Vucic nella ricerca di un compromesso "reciprocamente accettabile", ma prima di tutto "accettabile per la Serbia". "Ora è importante dimostrare unità, in quanto ci sono paese e nazioni nel mondo che vorrebbero vedere una Serbia debole e divisa", ha dichiarato la premier di Belgrado (Seb)