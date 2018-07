Difesa: Ucraina aumenterà contingente in missione Nato Resolute Support da 11 a 29 soldati

- L’Ucraina aumenterà da 11 a 29 il numero di soldati impiegati nella missione Nato Resolute Support in Afghanistan. Lo ha annunciato il direttore del dipartimento per la Cooperazione con la Nato dell’ufficio governativo per l’integrazione euro-atlantica dell’Ucraina, Oleksiy Henchev, durante un evento tenutosi a Kiev. “L’Ucraina partecipa ad operazioni della Nato come la missione Kfor in Kosovo e Resolute Support in Afghanistan; ovvero 40 soldati nel paese balcanico e 11 in quello dell’Asia centrale. Abbiamo però deciso di aumentare il nostro contingente in Afghanistan di 18 soldati, arrivando quindi a 29”, ha affermato Henchev. Tale decisione del governo di Kiev, ha spiegato il funzionario, non costituisce solo “un segnale politico”, ma anche un modo per espandere l’esperienza dei militari ucraini e migliorare la capacità operativa delle Forze armate nella prospettiva di un impiego nel conflitto del Donbass. (Res)