Speciale difesa: Kosovo, viceministro Ramadani, Forze di sicurezza sono la casa di tutte le comunità etniche

- Le Forze di sicurezza kosovare (Ksf) sono la casa di tutte le comunità etniche del Kosovo: lo ha dichiarato il viceministro per le Forze di sicurezza kosovare Burim Ramadani commentando, come riferisce il portale d'informazione "Indeksonline", la notizia degli otto esponenti serbi delle Ksf, i quali si sono dimessi nei giorni scorsi per aver subito presunte pressioni dalle autorità di Belgrado. "Le pressioni della Serbia sui serbi kosovari sono totalmente inaccettabili", ha affermato Ramadani facendo notare che la comunità serba in Kosovo sta registrando un aumento della fiducia nelle istituzioni di Pristina. Secondo il viceministri, i serbi kosovari sono dotati di una grande professionalità e dovrebbero presto essere reintegrati nelle Ksf. Il presidente del Kosovo Hashim Thaci ha avuto lo scorso 26 giugno una conversazione telefonica con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Secondo quanto riferito dallo stesso capo dello Stato kosovaro tramite il suo profilo Twitter ufficiale, la necessità di completare il processo per la trasformazione delle Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf) in un Esercito regolare è stato il tema centrale del colloquio. Secondo Thaci, l'obiettivo è creare "Forze armate multietniche e professionali, in pieno coordinamento con i nostri alleati atlantici". A metà giugno, le ambasciate di Stati Uniti e Germania hanno ribadito la loro posizione sulla trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) in un Esercito. Washington e Berlino hanno chiarito che per Pristina sarà necessario procedere tramite modifiche costituzionali prima di avere un vero e proprio Esercito. Le rappresentanza diplomatiche dei due paesi invitano inoltre le autorità di Pristina ad usufruire del sostegno da parte della Nato durante il processo di trasformazione delle Ksf in Esercito. (Kop)