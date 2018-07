Kosovo: viceministro Ramadani, Forze di sicurezza sono la casa di tutte le comunità etniche (6)

- Il governo del Kosovo intenderebbe procedere con un "piano B" per la trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) in un Esercito, a causa del veto dei deputati della minoranza serba che avrebbe bloccato l'adozione di tale modifica tramite una riforma costituzionale. E' quanto riportato nei giorni scorsi dal quotidiano "Koha". Secondo il quotidiano, un pacchetto di legge è stato presentato all'ufficio del primo ministro: tale riforma non prevede un periodo di transizione di quattro anni, ma si concentra sulla rimozione di alcune restrizioni legate alle capacità e al mandato delle Ksf. In base al nuovo piano, il periodo di transizione dovrebbe durare per dieci anni. L'ufficio del primo ministro ha confermato di aver ricevuto un pacchetto legale inviato dal ministero competente per la trasformazione delle Ksf in Esercito. (segue) (Kop)