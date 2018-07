Kosovo: ministro Integrazione europea Hoxha, presto da Ue rapporto positivo su liberalizzazione visti

- La Commissione europea pubblicherà nei prossimi giorni un rapporto positivo sulla liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari: lo ha assicurato il ministro per l'Integrazione europea di Pristina, Dhurata Hoxha, secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk". "Era stato detto che sarebbe stato annunciato subito dopo il Consiglio europeo dello scorso giovedì e venerdì", ha affermato Hoxha precisando che il Kosovo ha adempiuto tutti i criteri per la liberalizzazione dei visti e "se i paesi Ue sono pronti, è realistico aspettarsi che i kosovari siano in grado di viaggiare liberamente in Europa entro la fine del'anno". (segue) (Kop)