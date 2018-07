I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: vicepremier Hoxhaj, nel breve periodo improbabile riconoscimento dai 5 paesi Ue mancanti - E' improbabile che i cinque paesi che ancora non riconoscono il Kosovo decidano di farlo nel corso del 2018: lo ha detto il vicepremier kosovaro Enver Hoxhaj, parlando nel corso di una conferenza organizzata a Pristina. Come evidenziato da Hoxhaj, riferisce il quotidiano "Zeri", il riconoscimento del Kosovo da parte di Spagna, Grecia, Romania, Cipro e Slovacchia sarebbe una svolta fondamentale per Pristina. A modo di vedere del vicepremier, l'adesione all'Onu e il riconoscimento da parte di tutti i paesi dell'Ue sarebbero dei passi storici per il Kosovo. "Durante lo smembramento dell'ex Jugoslavia, alcuni di questi paesi hanno perseguito non solo politiche pro-serbe ma anche pro Milosevic", ha argomentato Hoxhaj spiegando quelle che a suo parere sono alcune delle ragioni del mancato riconoscimento dell'indipendenza kosovara da parte di alcuni paesi. (segue) (Res)