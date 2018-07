Speciale difesa: presidente Corte costituzionale Kosovo, missione Eulex ha fallito il suo mandato

- Negli ultimi dieci anni la missione europea di assistenza giudiziaria in Kosovo, Eulex, non ha compiuto alcun progresso nella lotta contro il crimine organizzato e la corruzione nel paese. Lo ha dichiarato il presidente della Corte costituzionale di Pristina, Enver Peci, in un’intervista al quotidiano kosovaro “Zeri”. Secondo Peci, la missione avrebbe dovuto risolvere un certo numero di casi di crimine organizzato e corruzione, ma ha completamente fallito. “Ho detto loro in più di un’occasione che la durata del mandato dei giudici e dei procuratori ha rappresentato un problema, poiché sono stati presenti qui per circa un anno lasciando il loro lavoro a metà. Molte inchieste si sono arenate, dal momento che la legge prevede che se un giudice viene sostituito l’inchiesta ricomincia da capo. Ciò significa che la missione ha fallito”, ha aggiunto Peci. (Kop)