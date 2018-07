Kosovo: partito Ldk punta a elezioni anticipate

- La Lega democratica del Kosovo (Ldk) intende organizzare una nuova tavola rotonda tra i partiti per raggiungere "il consenso politico" atto a fissare una data per elezioni parlamentari anticipate in Kosovo. Fonti interne al maggiore partito dell'opposizione in Kosovo hanno riferito al quotidiano "Lajmi" che l'Ldk ha "un piano B" per far cadere il governo del premier Ramush Haradinaj. In caso di mancato raggiungimento del consenso, precisano le fonti, l'Ldk presenterà una mozione di sfiducia. "Intensificheremo i nostri passi a settembre, dopo la pausa estiva", ha assicurato il segretario generale dell'Ldk, Ismet Beqiri. (segue) (Kop)