Kosovo: premier Haradinaj, riconoscimento indipendenza sta diventando inevitabile per Serbia

- Il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo sta diventando sempre più un passo inevitabile per la Serbia: lo ha dichiarato il premier kosovaro Ramush Haradinaj, "in un'intervista al quotidiano bosniaco "Dnevni Avaz" ripresa dalla stampa di Pristina. Lo stesso discorso, secondo Haradinaj, dovrebbe valere anche per la Bosnia Erzegovina. A modo di vedere del premier kosovaro, il dialogo tra Pristina e Belgrado sulla normalizzazione dei rapporti dovrebbe concludersi il prima possibile: "I ritardi non sono positivi e hanno implicazioni nella nostra situazione della sicurezza interna, che in qualche modo dipende dal dialogo con Belgrado", ha detto. Secondo Haradinaj, per questo motivo è fondamentale che Bruxelles rimanga coinvolta attivamente nei negoziati. "Il Kosovo è pronto per una pace duratura", ha dichiarato aggiungendo: "Non ci può essere un ritorno al passato". (segue) (Kop)