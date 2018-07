Kosovo: premier Haradinaj, riconoscimento indipendenza sta diventando inevitabile per Serbia (2)

- Secondo quanto evidenziato ieri a Belgrado dal presidente serbo Aleksandar Vucic e dal commissario Ue all'Allargamento Johannes Hahn, quella del Kosovo è una questione aperta per la Serbia "ma non è l'unica". "E' chiaro che non siamo in una situazione facile per quanto riguarda il Kosovo e Metohija", ha dichiarato Vucic citato dall'emittente "B92". "Nonostante ciò faremo di tutto per raggiungere un compromesso", ha aggiunto il capo dello Stato precisando che "non permetteremo a nessuno di umiliare o minacciare la Serbia". Secondo Vucic, la Serbia è un fattore di stabilità nei Balcani e "il nostro compito è cercare di raggiungere un accordo" per normalizzare i rapporti con il Kosovo. Secondo Hahn, la questione del Kosovo è importante ma "non è l'unica" che conta per il percorso di integrazione europea della Serbia. (segue) (Kop)