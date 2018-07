I fatti del giorno - Balcani (5)

- Ue-Balcani: premier bulgaro Borisov, Bosnia e Kosovo ancora non pronti a ricevere status offerto a Fyrom e Albania - Il primo ministro della Bulgaria, Bojko Borisov, ha sottolineato che la Bosnia Erzegovina e il Kosovo non sono pronti a ricevere lo status che è stato concesso a ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) e Albania. "Sanno benissimo – ha sottolineato Borisov, parlando oggi in aula a Strasburgo – che non sono pronti per ricevere lo status che abbiamo offerto a Skopje e a Tirana. In Bosnia-Erzegovina – ha aggiunto – non sono chiare le norme sulle elezioni", ossia "il codice elettorale". Lo stesso, in buona misura – ha sottolineato – vale anche per il Kosovo". Borisov ha poi aggiunto che, "se fanno i compiti a casa, si farà tutto quel che si potrà perché possano entrare a far parte dell'Ue". (Res)