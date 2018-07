Serbia-Kosovo: ministro Esteri Dacic, "pressione" su processo negoziale non porterà a compromesso (2)

- Serbia e Kosovo continuano ad avere divergenze riguardo il numero di paesi che riconosce l'indipendenza di Pristina, un passo osteggiato da Belgrado. "Un nuovo paese ha deciso di revocare il proprio riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo", ha detto nei giorni scorsi il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, secondo quanto riportato dalla stampa locale. Dacic ha aggiunto che il nome del paese sarà comunicato la prossima settimana. "Sarà il sesto paese che nell'ultimo periodo ha ritirato il proprio riconoscimento del Kosovo. Adesso siamo vicini ad una situazione in cui il numero degli stati che hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo scende al di sotto di 100, e questo era il mio obiettivo", ha concluso il ministro in un intervento per l'emittente pubblica "Rts". Lo scorso 21 giugno il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha ricevuto il ministro liberiano degli Esteri, Gbehzohngar Milton Findley, in visita a Belgrado. Secondo un comunicato della presidenza serba della Repubblica, Vucic ha ringraziato il ministro per la decisione del suo paese di revocare il riconoscimento del Kosovo come stato indipendente. (segue) (Seb)