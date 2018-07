Kosovo: partito Ldk punta a elezioni anticipate (2)

- I partiti di opposizione in Kosovo continuano a non sostenere l'affidamento al presidente Hashim Thaci del ruolo guida nel processo di rilancio del dialogo con la Serbia. Secondo quanto scrive il quotidiano "Zeri", Thaci ha detto che in settimana dovrebbe confrontarsi con tutti i partiti politici per istituire la squadra negoziale e la tabella di marcia relativa ai prossimi impegni nel dialogo con la Serbia. Agim Veliu, vice leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), schieramento dell'opposizione, ha detto che il partito non ha ancora ricevuto un invito da parte del presidente Thaci. I rappresentanti del Movimento Vetevendosje hanno escluso categoricamente un confronto con il presidente Thaci sul rilancio del dialogo. (Kop)