I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo: presidente Thaci parla con assistente segretario Usa Mitchell, Washington sostiene rilancio dialogo con Serbia - Gli Stati Uniti sono disponibili ad un maggiore coinvolgimento nel processo di dialogo per la normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia: sarebbe questo il risultato ottenuto dal presidente kosovaro Hashim Thaci al termine di un colloquio telefonico con l'assistente del segretario di Stato Usa agli Affari europei ed euroasiatici, Wess Mitchell. Secondo quanto dichiarato da Thaci tramite la sua pagina Facebook ufficiale, lui e Mitchell avrebbero concordato "di intensificare il dialogo e sulla necessità di raggiungere un accordo legalmente vincolante con la Serbia". "Il dialogo e l'accordo finale sono la sola strada per aprire il percorso di integrazione euro-atlantica del Kosovo e per assicurare una pace duratura e la stabilità nei Balcani occidentali", ha dichiarato Thaci. La Serbia, a differenza del Kosovo, è maggiormente critica verso un ruolo forte di mediazione da parte degli Stati Uniti nel dialogo. Belgrado sostiene che il processo di dialogo con Pristina deve proseguire fondamentalmente con la mediazione dell'Ue. (segue) (Res)