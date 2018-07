I fatti del giorno - Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Balcani: premier kosovaro Haradinaj, rapporti migliori con Cina che con Bosnia Erzegovina - Il Kosovo ha rapporti molto migliori con la Cina di quelli che ha con la Bosnia Erzegovina. Lo ha detto il premier kosovaro Ramush Haradinaj in un'intervista al quotidiano bosniaco "Avaz". Secondo Haradinaj, infatti, il mancato riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo da parte della Bosnia non danneggia solamente il primo paese ma l'intera regione balcanica. "Il Kosovo ha rapporti molto migliori con la Cina che con un suo vicino come la Bosnia Erzegovina", ha dichiarato Haradinaj dicendosi però pronto a recarsi in visita ufficiale a Sarajevo. La Bosnia Erzegovina è tra gli Stati che non hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo e ha un regime di visti per regolare gli ingressi di cittadini kosovari nel paese. (segue) (Res)