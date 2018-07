Serbia-Kosovo: ministro Esteri Dacic, "pressione" su processo negoziale non porterà a compromesso

- Un'eccessiva "pressione" rispetto ai negoziati tra Belgrado e Pristina non accelererà il processo per trovare un compromesso tra le due parti. Lo ha detto il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic in un’intervista al quotidiano nazionale “Vecernje Novosti” commentando anche la richiesta da parte del primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj di coinvolgere gli Stati Uniti al tavolo negoziale. "Gli Stati Uniti sono già molto ben informati e coinvolti indirettamente nell'intero processo", ha dichiarato Dacic, sottolineando che eventuali scadenze o pressioni non accelereranno o porteranno a un compromesso necessario, a meno che Pristina non venga sollecitata ad attuare gli accordi già raggiunti, in particolare quello sull’Associazione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo. Dacic ha affermato che durante la sua recente visita a Mosca e nel corso dell'incontro con l’omologo Sergej Lavrov, è stato assicurato che la Russia rimarrà "ferma" sulla posizione serba riguardo alla preservazione dell'integrità territoriale e della sovranità della Serbia. "Significa anche la loro disponibilità a partecipare al dialogo, se necessario", ha concluso il ministro serbo. (segue) (Seb)