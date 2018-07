Ue-Balcani: premier bulgaro Borisov, Bosnia e Kosovo ancora non pronti a ricevere status offerto a Fyrom e Albania (2)

- Il Consiglio affari generali (Cag) dell'Ue, riunito la scorsa settimana a Lussemburgo, ha indicato giugno 2019 come data di apertura dei negoziati di adesione di Tirana e Skopje all'Ue. E' stata così sbloccata l'impasse, dove la riserva di Paesi Bassi e Francia sul via libera all'inizio dei negoziati di adesione per Tirana e Skopje, che aveva rischiato di bloccare le conclusioni. Con il compromesso raggiunto a Lussemburgo, confermato poi al Consiglio europeo del 28 e 29 giugno, è stata indicata una data chiara per l'avvio dei negoziati, un segnale importante verso Tirana e Skopje. (Beb)