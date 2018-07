Kosovo: presidente Thaci parla con assistente segretario Usa Mitchell, Washington sostiene rilancio dialogo con Serbia (2)

- Secondo quanto dichiarato ieri dal ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic, un'eccessiva "pressione" rispetto ai negoziati tra Belgrado e Pristina non accelererà il processo per trovare un compromesso tra le due parti. "Gli Stati Uniti sono già molto ben informati e coinvolti indirettamente nell'intero processo", ha dichiarato Dacic in un'intervista al quotidiano “Vecernje Novosti”, sottolineando che eventuali scadenze o pressioni non accelereranno o porteranno a un compromesso necessario, a meno che Pristina non venga sollecitata ad attuare gli accordi già raggiunti, in particolare quello sull’Associazione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo. Dacic ha affermato che durante la sua recente visita a Mosca e nel corso dell'incontro con l’omologo Sergej Lavrov, è stato assicurato che la Russia rimarrà "ferma" sulla posizione serba riguardo alla preservazione dell'integrità territoriale e della sovranità della Serbia. "Significa anche la loro disponibilità a partecipare al dialogo, se necessario", ha concluso il ministro serbo. (segue) (Kop)