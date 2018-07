Balcani: fonti stampa, incontro Trump-Putin potrebbe sbloccare stallo per accordo tra Serbia e Kosovo

- Esiste una "grande opportunità" che l'incontro tra i presidenti di Stati Uniti e Russia, Donald Trump e Vladimir Putin, possa sbloccare la situazione per un accordo tra Kosovo e Serbia. E' quanto riferisce il quotidiano serbo "Blic" citando fonti diplomatiche, secondo cui un accordo sulla questione del Kosovo tra Washington e Mosca "è il piano della leadership serba e del presidente Aleksandar Vucic". "L'Europa non ha né la forza, né la volontà, né la possibilità di far fare qualcosa agli albanesi", riferisce la fonte citata da "Blic". "Per questo l'idea è di far raggiungere un accordo tra Putin e Trump su questa questione importante per noi, mentre l'Europa dovrebbe accettarlo come finale", ha aggiunto la fonte precisando che l'incontro tra i presidenti russo e statunitense è in programma per il 16 luglio a Helsinki. Secondo la fonte, almeno "un minuto" del colloquio Trump-Putin sarà dedicato al Kosovo, ma anche questo "potrebbe essere sufficiente a sbloccare lo stallo". (segue) (Seb)