Bulgaria: bilancio governo su presidenza Ue, unità, sicurezza e prospettiva per i Balcani chiudono sipario su semestre (4)

- Infatti lo stesso Borisov nel discorso odierno alla plenaria di Strasburgo ha sottolineato che due paesi della regione, come Bosnia e Kosovo, non sono ancora pronti a ricevere lo status che è stato invece concesso a Fyrom e Albania. "Sanno benissimo che non sono pronti per ricevere lo status che abbiamo offerto a Skopje e a Tirana. In Bosnia-Erzegovina – ha aggiunto – non sono chiare le norme sulle elezioni", ossia "il codice elettorale". Stesso concetto, ha rimarcato Borisov, per il Kosovo ma auspicando che con le misure da attuare esistono ancora le condizioni per mantenere in piedi il percorso di integrazione. (segue) (Bus)