Serbia: ministro Integrazione europea Joksimovic, adesione Ue possibile solo dopo accordo con Kosovo (2)

- Sono stati aperti la scorsa settimana a Lussemburgo, nel corso di una conferenza intergovernativa con la Serbia, i capitoli 13 (Pesca) e 33 (Disposizioni finanziarie e di bilancio) dei negoziati di adesione di Belgrado all'Ue. A prendere parte all'incontro il ministro degli Esteri della Bulgaria (paese che deteneva la presidenza di turno dell'Ue), Ekaterina Zaharieva, il commissario Ue per l'Allargamento e la politica europea di vicinato, Johannes Hahn, e il ministro per l'Integrazione europea della Serbia, Jadranka Joksimovic. Dopo la conferenza, su un totale di 35, la Serbia ha aperto 14 capitoli dei negoziati di adesione, di cui due sono stati già chiusi in via provvisoria. (Seb)