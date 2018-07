Serbia: ministro Integrazione europea Joksimovic, adesione Ue possibile solo dopo accordo con Kosovo

- La Serbia non sarà in grado di aderire all'Unione europea se non raggiungerà prima un accordo finale con il Kosovo. Lo ha detto il ministro dell'Integrazione europea di Belgrado, Jadranka Joksimovic, in un'intervista al quotidiano "Politico". "Per quanto riguarda il dialogo tra Pristina e Belgrado, la cornice dell'Unione europea è chiara: un accordo legalmente vincolante per la normalizzazione dei rapporti deve essere raggiunto prima dell'adesione", ha dichiarato il ministro serbo. "Gli accordi devono essere attuati", ha aggiunto sottolineando l'importanza della creazione dell'associazione dei comuni a maggioranza serba del Kosovo, aspetto sui cui "dobbiamo ancora vedere passi concreti da parte di Pristina". (segue) (Seb)