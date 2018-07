Kosovo-Serbia: capo negoziatore kosovaro Arifi, Pristina non cederà un metro del proprio territorio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'unico modo perché accada qualcosa di diverso è la nascita di nuovi potere, cosa che finora non è accaduta”, ha detto Haradinaj citato dall’emittente kosovara “Rtk”. Secondo quanto affermato da Thaci dopo l'incontro di domenica scorsa a Bruxelles con l'omologo Vucic e con l'Alto rappresentante Ue Mogherini, “Kosovo e Serbia potrebbero vincere molto trovando un accordo sulla normalizzazione dei rapporti, tuttavia esiste il rischio di non raggiungere un'intesa e questo danneggerebbe il futuro europeo portando all'isolamento”. Secondo Thaci quello di domenica è stato un "incontro difficile" in quanto in tutti questi anni i problemi si sono accumulati tra serbi e albanesi: "Non possiamo rimanere vittime del duro passato ma dovremmo cercare strade per il futuro del nostro paese e dei cittadini", ha dichiarato indicando che "se perderemo questa opportunità ci sarà un costo molto caro per entrambe le parti". (segue) (Res)