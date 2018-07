Kosovo-Serbia: capo negoziatore kosovaro Arifi, Pristina non cederà un metro del proprio territorio (5)

- Il presidente kosovaro ha inoltre espresso la propria convinzione che la fine del dialogo porterà un riconoscimento reciproco tra Kosovo e Serbia. "Domenica scorsa, in un incontro con Vucic, ho chiarito che il Kosovo è determinato a raggiungere un accordo finale legalmente vincolante con la Serbia – ha concluso Thaci -, se rifiutiamo il dialogo, l'Ue incolperà il Kosovo per i suoi fallimenti". Lo scorso 24 giugno i presidenti di Kosovo e Serbia hanno avuto un incontro privato a Bruxelles, senza la partecipazione di altre persone. Secondo quanto riferito dal quotidiano kosovaro “Koha Ditore”, i due capi di Stato hanno avuto anche incontri separati con l’Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini. (segue) (Res)