Kosovo: partiti opposizione contro affidamento di ruolo guida in dialogo con Serbia a presidente Thaci (3)

- In precedenza, il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha espresso scetticismo riguardo ai recenti colloqui avuti a Bruxelles tra il presidente kosovaro Hashim Thaci e l'omologo serbo Aleksandar Vucic e l'Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea, Federica Mogherini. “Sono scettico sul fatto che ci possa essere un risultato in questo dialogo, poiché sono le stesse persone di cinque anni fa, Mogherini e Angelina Euchorst (direttore del Servizio europeo per l'azione esterna per i Balcani occidentali e la Turchia), Thaci e Vucic. Non capisco come possa cambiare qualcosa all'improvviso, nulla di nuovo è accaduto”, ha detto Haradinaj parlando davanti all’Assemblea dell’Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak). (segue) (Kop)