Kosovo-Ue: ministro Esteri Pacolli, in settimana rapporto positivo su liberalizzazione visti

- Il vicepremier e ministro degli Esteri kosovaro Behjhet Pacolli ha giustificato i ritardi da parte delle istituzioni europee nella pubblicazione del rapporto sulla liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo con le festività e si è detto "convinto che il rapporto sarà pubblicato questa settimana". "C'è stato un piccolo ritardo a causa delle festività alla fine di questo mese; il rapporto sarà positivo", ha assicurato Pacolli come riportato dal portale d'informazione "Indeksonline". Il presidente del parlamento di Pristina, Kadri Veseli, ha intanto avviato un nuovo viaggio nell'ambito del tour per le capitali europee, volto a fare lobbying per ottenere la liberalizzazione dei visti: la tappa di questi giorni nei Paesi Bassi punta a convincere le autorità di uno dei paesi maggiormente critici verso la concessione dell'esenzione dei visti per i viaggi dei cittadini kosovari nell'area Schengen. (segue) (Kop)