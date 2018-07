Kosovo-Ue: ministro Esteri Pacolli, in settimana rapporto positivo su liberalizzazione visti (4)

- “Il Kosovo otterrà la liberalizzazione dei visti da parte dell'Unione europea intorno alla metà del prossimo dicembre”, ha dichiarato nei mesi scorsi il presidente del parlamento di Pristina Veseli, in un'intervista all'emittente televisiva "T7" dopo che l'assemblea legislativa ha ratificato l'accordo con il Montenegro grazie al raggiungimento degli 80 voti a favore, ovvero il minimo necessario per ottenere il quorum dei due terzi necessario. Dopo l'esito positivo, anche il presidente kosovaro Thaci si è congratulato con i parlamentari del governo e dell'opposizione di Pristina per aver ratificato l'accordo. In una dichiarazione diffusa tramite il suo profilo Twitter, Thaci ha ringraziato "gli amici dall'Unione europea e dagli Stati Uniti per il sostegno" e anche "la leadership politica montenegrina per aver lavorato con noi". (Kop)