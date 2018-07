I fatti del giorno - Balcani (3)

- Serbia-Norvegia: incontro tra premier Brnabic e Solberg, Oslo partner per integrazione europea di Belgrado - La Norvegia, pur non essendo un paese membro dell'Ue, sostiene fortemente l'integrazione europea della Serbia. E' quanto affermato oggi dalla premier serba Ana Brabic, nella conferenza stampa congiunta a Belgrado con l'omologa norvegese Erna Solberg. Secondo Brnabic, Oslo offre un sostegno significativo e assistenza tecnica alla Serbia: per questo è considerabile come un importante partner per la stabilità dei Balcani occidentali. L'emittente "B92" riferisce che i due capi di governo hanno concordato sul buon livello della cooperazione bilaterale, che può essere ulteriormente rafforzata. "Abbiamo parlato anche della stabilità regionale, così come della questione del Kosovo-Metohija e delle possibilità di un compromesso per normalizzare i rapporti con Pristina", ha dichiarato Brnabic. (segue) (Res)