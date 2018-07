Serbia-Vaticano: conclusa visita del cardinale Parolin, celebrata messa a Novi Sad

- Il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, ha celebrato oggi una messa nella città di Novi Sad, nella provincia autonoma serba della Vojvodina. Secondo quanto riporta la stampa locale, la liturgia si è svolta presso la Chiesa del nome di Maria, nel cuore della città serba alla presenza del sindaco Milos Vucevic e con i fedeli e i presuli della Conferenza episcopale internazionale dei santi Cirillo e Metodio. "Porterò a papa Francesco il vostro saluto e il vostro affetto, con l'auspicio che presto possa venire lui stesso in Serbia ad incontrarvi", ha dichiarato il cardinale alla fine della celebrazione. Dopo la messa è seguita la cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Conferenza, organismo al quale appartengono i vescovi della Serbia, del Montenegro, della Macedonia e del Kosovo. Parolin è atterrato ieri all'aeroporto Nikola Tesla di Belgrado per una visita di due giorni in Serbia. Si tratta della prima visita in assoluto di un segretario di Stato vaticano nel paese balcanico. (segue) (Seb)