Serbia-Vaticano: conclusa visita del cardinale Parolin, celebrata messa a Novi Sad (3)

- Vucic ha espresso inoltre soddisfazione per i positivi e stabili rapporti fra la Serbia e la Santa sede, e ha ribadito l'impegno verso un proseguimento del loro sviluppo con reciproco e genuino rispetto e fiducia. Il cardinale Parolin ha auspicato che attraverso il dialogo fra Belgrado e Pristina si giunga ad una reale soluzione di compromesso per il Kosovo con la tutela della pace e della stabilità. Il capo dello stato serbo ha dichiarato che la Serbia tende al raggiungimento di un compromesso per la pace e la stabilità, assieme alla tutela dei propri interessi nazionali. Il segretario di Stato vaticano ha infine ringraziato Vucic per tutte le attività condotte dagli organismi dello stato serbo con l'obiettivo di aiutare la vita e il lavoro della comunità cattolica in Serbia. La visita a Belgrado di Parolin, è di "importanza straordinaria se non anche storica", ha dichiarato il ministro Dacic in una conferenza stampa congiunta con Parolin tenuta ieri dopo il loro colloquio. (segue) (Seb)