Serbia-Vaticano: conclusa visita del cardinale Parolin, celebrata messa a Novi Sad (9)

- Parolin ha osservato che per il Vaticano è di straordinaria importanza la tutela del patrimonio culturale e religioso in Kosovo. I due interlocutori hanno poi convenuto che la Commissione mista sul cardinale Alojzije Stepinac e il dialogo fra le Chiese che da essa è scaturito ha avuto, anche se ancora non è stata presa una decisione definitiva, degli effetti positivi nei rapporti fra la Chiesa ortodossa e quella cattolica, così come (ha avuto degli effetti positivi) dal punto di vista della metodologia, tanto da rappresentare un significativo esempio per lo studio di altri periodi storici e personalità. Il cardinale Parolin ha trasmesso il sostegno del Vaticano al percorso di integrazione europea della Serbia, aggiungendo che l'Unione europea è fondata su di un progetto di pace e di convivenza di diverse religioni e popoli a cui la Serbia e la regione dei Balcani occidentali appartengono. (segue) (Seb)