Serbia-Vaticano: conclusa visita del cardinale Parolin, celebrata messa a Novi Sad (10)

- La premier Brnabic e il cardinale Parolin hanno infine convenuto che esiste un interesse reciproco verso un'intensificazione dei rapporti nel campo della cultura e dell'istruzione, ricordando che è in vigore il Protocollo di cooperazione fra la Biblioteca nazionale della Serbia e la Biblioteca vaticana, come pure il Trattato di cooperazione nel campo dell'istruzione superiore. La giornata di ieri si è conclusa con un incontro fra Parolin e il patriarca della Chiesa serba ortodossa Irinej. Secondo un comunicato emesso dalla Chiesa serba ortodossa, Parolin ha ringraziato il patriarca per la calorosa accoglienza in una riunione che ha visto al centro i numerosi temi della vita delle due Chiese. Irinej ha ringraziato il cardinale per la visita, per aver trasmesso il messaggio del Papa e per la posizione ufficiale del Vaticano che privilegia il dialogo fra Belgrado e Pristina rispetto al riconoscimento dell'indipendenza autoproclamata del Kosovo. (Seb)