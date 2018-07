Kosovo: partiti opposizione contro affidamento di ruolo guida in dialogo con Serbia a presidente Thaci (2)

- "Il Kosovo non cederà neppure un metro della propria integrità territoriale", ha dichiarato nei giorni scorsi il capo negoziatore kosovaro nei colloqui con la Serbia, Avni Arifi, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. “Non un metro del territorio del Kosovo sarà ceduto ad alcun prezzo. Congelare il conflitto e lo status quo è inaccettabile. La sovranità del Kosovo e del suo territorio è inviolabile per chiunque, qualunque sia il prezzo. Né ora né mai”, ha scritto Arifi,o in riferimento alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal presidente serbo Aleksandar Vucic il quale ha affermato che Belgrado considererebbe i negoziati un successo se Pristina restituisse alla Serbia anche un solo metro di territorio kosovaro. (segue) (Kop)