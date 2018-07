Serbia-Kosovo: ministro Esteri Dacic, "pressione" su processo negoziale non porterà a compromesso (4)

- Il ministro serbo ha allora osservato che la decisione della Liberia "è molto importante per la Serbia", perché dimostra che il processo e il dialogo sono ancora in corso. Nella nota viene precisato che la decisione della Liberia resterà in vigore fino alla fine dei negoziati sotto la mediazione dell'Ue sulla normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina. La Liberia, si legge ancora nella nota, aveva riconosciuto il Kosovo sulla base della conoscenza che Belgrado non era pronta a trattare con Pristina. La Liberia, si legge infine, rispetterà quanto concordato fra Belgrado e Pristina e voterà a favore della soluzione concordata in sede Onu. Il vicepremier e ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli ha incontrato il 27 giugno a Monrovia il presidente della Liberia George Weah. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri di Pristina tramite i social network, al centro del colloquio sono state le relazioni bilaterali tra i due paesi. (segue) (Seb)