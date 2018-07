Kosovo-Ue: ministro Esteri Pacolli, in settimana rapporto positivo su liberalizzazione visti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo ha recentemente compiuto un passo avanti significativo verso la liberalizzazione dei visti per i suoi cittadini nell’Unione europea, con la ratifica nelle scorse settimane dell’accordo sulla demarcazione dei confini tra Kosovo e Montenegro. Dopo aver dato adempimento a oltre 100 condizioni poste dalla Commissione europea per la liberalizzazione dei visti, la ratifica dell’accordo siglato nel 2015 tra Kosovo e Montenegro sulla delimitazione della frontiera comune era infatti l’ultimo passo apertamente richiesto a Pristina da Bruxelles. Se è vero che rimane ancora aperto il capitolo dei progressi nella lotta alla corruzione, le riforme in questo settore non dovrebbero tuttavia ostruire a lungo la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari nell’Unione: tale sviluppo appare ora realmente possibile entro la fine del 2018. (segue) (Kop)