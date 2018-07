Kosovo: presidente Corte costituzionale, missione Eulex ha fallito il suo mandato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Ue ha deciso nelle scorse settimane di riorientare il mandato della missione Ue sullo stato di diritto Eulex in Kosovo. La missione, istituita dieci anni fa, ha avuto due obiettivi operativi: uno relativo alla vigilanza e alla prestazione di consulenza, fornendo sostegno alle istituzioni dello stato di diritto del Kosovo e al dialogo tra Belgrado e Pristina, ed un obiettivo esecutivo, che sostiene le deliberazioni della giustizia costituzionale e civile ed essendo responsabile dell'azione giudiziaria e dell'emanazione di sentenze definitive in cause e processi selezionati. La decisione pone fine alla parte giudiziaria esecutiva del mandato della missione in Kosovo, che assumerà la responsabilità di tutte le indagini, le azioni penali e i procedimenti giudiziari trasferiti. Dal 14 giugno la missione si dovrebbe occupare quindi di monitorare cause e processi selezionati nelle istituzioni di giustizia penale e civile del Kosovo, di effettuare vigilanza e di prestare consulenza al servizio penitenziario del Kosovo, di continuare il sostegno operativo per l'attuazione degli accordi sul dialogo facilitato dall'Ue per la normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo. (segue) (Kop)