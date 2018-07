Serbia: patriarca Chiesa serba ortodossa Irinej riceve segretario di Stato vaticano Parolin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patriarca della Chiesa serba ortodossa Irinej ha ricevuto oggi a Belgrado il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin. Secondo un comunicato emesso dalla Chiesa serba ortodossa, Parolin ha ringraziato il patriarca per la calorosa accoglienza in una riunione che ha visto al centro i numerosi temi della vita delle due Chiese. Irinej ha ringraziato il cardinale per la visita, per aver trasmesso il messaggio del Papa e per la posizione ufficiale del Vaticano che privilegia il dialogo fra Belgrado e Pristina rispetto al riconoscimento dell'indipendenza autoproclamata del Kosovo. (Seb)