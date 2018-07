Serbia-Vaticano: premier Brnabic riceve segretario di Stato vaticano Parolin, rapporti all'insegna di rispetto, fiducia e tolleranza

- La premier della Serbia, Ana Brnabic, ha ricevuto oggi il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, in visita a Belgrado. Secondo una nota diramata dal governo serbo, la premier ha osservato che le relazioni fra Serbia e Vaticano sono positive e non hanno questioni aperte, ma vedono piuttosto un'aspirazione da entrambe le parti verso un loro rafforzamento ulteriore nello spirito del rispetto reciproco, fiducia e tolleranza. La Brnabic, prosegue la nota, ha illustrato al cardinale lo stato attuale dei negoziati fra Belgrado e Pristina e sottolineato il sincero impegno della Serbia verso un proseguimento del dialogo. La premier ha ringraziato Parolin per la posizione della Santa sede riguardo all'indipendenza proclamata dal Kosovo. Il cardinale ha dichiarato che il Vaticano segue con particolare attenzione la situazione all'interno della regione e il dialogo Belgrado-Pristina. Parolin, da parte sua, ha osservato che per il Vaticano è di straordinaria importanza la tutela del patrimonio culturale e religioso in Kosovo. (segue) (Seb)