Kosovo: presidente Corte costituzionale, missione Eulex ha fallito il suo mandato (2)

- Le dichiarazioni del presidente della Corte giungono dopo che all’inizio di questa settimana la missione Eulex ha iniziato il trasferimento dei casi sotto esame alle autorità del Kosovo. Secondo quanto riferito da un rappresentante della procura kosovara citato dall'emittente "Rtk", il trasferimento delle competenze non rappresenta una sfida in quanto le istituzioni di Pristina "sono già mature e sono in grado di funzionare in maniera indipendente e senza interferenze politiche". "I risultati ottenuti in questi dieci anni dalla missione Eulex sono positivi, nonostante la popolazione locale possa avere un'opinione diversa", ha affermato nei giorni scorsi il vicedirettore della missione europea di assistenza giudiziaria in Kosovo, Bernd Thran, in un'intervista all'emittente tedesca "Deutsche Welle". "Il maggiore problema della missione all'inizio è stato la strategia della comunicazione", ha spiegato aggiungendo che "gli stati membri vogliono un nuovo mandato per dire che dobbiamo arrivare al punto in cui non dovremmo continuare a fare il lavoro per i kosovari". (segue) (Kop)