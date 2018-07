Kosovo: presidente Corte costituzionale, missione Eulex ha fallito il suo mandato (3)

- "Il lavoro ora si sposta sulle istituzioni kosovare e continueremo ad offrire sostegno e assistenza", ha affermato il rappresentante di Eulex. Dopo dieci anni si può affermare con soddisfazione che la missione europea di assistenza giudiziaria Eulex sta lasciando il Kosovo, aveva dichiarato in precedenza il capo di Eulex, Aleksandra Papadopoulou, in un'intervista all'emittente "N1". "Non tutto è perfetto, ma nessuno si aspettava di costruire istituzioni dello Stato di diritto in dieci anni", ha affermato Papadopoulou precisando che le autorità di Pristina sono ora responsabili del futuro del paese. Lo scorso 14 giugno ha segnato il decimo anniversario dell'istituzione della missione Eulex. Un anniversario contraddistinto dalle polemiche nel paese balcanico, in vista dell'attesa fine del mandato della missione istituita dall'Ue nel 2008. Il quotidiano "Zeri" riporta la notizia delle spese sostenute dalla missione Eulex, che in dieci anni di attività ammonterebbero a 1,6 miliardi di euro e non avrebbero portato a progressi importanti nello stato di diritto e nella lotta alla corruzione. (segue) (Kop)