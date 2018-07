Kosovo: presidente Corte costituzionale, missione Eulex ha fallito il suo mandato (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione conserverà tuttavia alcune responsabilità esecutive limitate nei settori della protezione dei testimoni e del sostegno per le sezioni specializzate e la procura specializzata, oltre che la responsabilità di garantire il mantenimento e la promozione della sicurezza come secondo soggetto attivo in tale settore. La decisione del Consiglio prevede che il mandato riveduto proseguirà fino al 14 giugno 2020. Assegna inoltre un bilancio combinato per le operazioni della missione in Kosovo e per le sezioni specializzate e la procura specializzata pari a 169,8 milioni di euro per due anni. Il bilancio coprirà la spesa pari a 83,6 milioni di euro relativa alla missione Eulex Kosovo per l'attuazione del suo mandato in Kosovo. 86,2 milioni di euro saranno destinati a sostenere le sezioni specializzate e la procura specializzata. (Kop)