Serbia: segretario di Stato Vaticano Parolin oggi a Belgrado, previsto incontro con presidente Vucic

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, riceverà oggi a Belgrado il segretario di Stato del Vaticano, cardinale Pietro Parolin. Lo riferisce un comunicato diramato dalla presidenza della Repubblica serba, precisando che l'incontro si terrà presso il Segretariato della presidenza di Andricev Venac. La visita in Serbia del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato del Vaticano, si concluderà domani, primo luglio. Si tratta della prima visita in assoluto di un segretario di stato vaticano nel paese balcanico. Nella giornata di oggi sono previsti incontri con il presidente serbo, Aleksandar Vucic, il primo ministro, Ana Brnabic, e il ministro degli Esteri, Ivica Dacic. Sempre oggi Parolin incontrerà il capo della Chiesa serba ortodossa, il patriarca Irinej. Nella giornata di domani, invece, Parolin si recherà a Novi Sad per la messa con i fedeli e i presuli della Conferenza episcopale internazionale dei SS. Cirillo e Metodio. Dopo la messa seguirà la cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Conferenza, organismo al quale appartengono i vescovi della Serbia, del Montenegro, della Macedonia e del Kosovo. (segue) (Seb)