Business news: Albania, alla fine dei primi cinque mesi del 2018 numero visitatori stranieri cresciuto del 7,7 per cento

- Il numero degli stranieri che hanno visitato l'Albania nei primi cinque mesi del 2018 è salito a 1,4 milioni di visitatori: lo rivelano i dati diffusi dall'Istituto delle statistiche albanese (Instat), secondo i quali si tratterebbe di una crescita del 7,7 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il 45 per cento dei visitatori sono originari del Kosovo (circa 443 mila) e dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom, circa 205 mila). In crescita del 7,6 per cento il numero degli italiani giunti in Albania, in totale oltre 105 mila visitatori. Tra i turisti con la maggiore crescita fino alla fine dello scorso mese di maggio, +34,4 per cento, quelli provenienti dalla Polonia, che però in totale sono poco più di 12 mila visitatori. (Alt)