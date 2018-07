I fatti del giorno - Balcani (5)

- Kosovo-Serbia: presidente Thaci fa appello a tutte forze politiche per aderire a squadra negoziale - Il presidente kosovaro, Hashim Thaci, ha avuto una riunione con il governo per fare un punto della situazione sullo stato del dialogo tra Pristina e Belgrado, alla luce dell’ultimo incontro avuto con l’omologo serbo Aleksandar Vucic a Bruxelles. Thaci ha fatto appello ai leader politici, inclusa l’opposizione, nell’entrare nella squadra negoziale, secondo quanto riferito dal portale di informazione "Gazeta Express" Thaci ha annunciato che la prossima riunione del dialogo con la Serbia, promossa dall’Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Federica Mogherini, si terrà molto presto. "Mi aspetto da tutti i leader politici dei partiti di governo e di opposizione discuteranno la prossima settimana l'istituzione della squadra negoziale del Kosovo", ha detto Thaci. "Venite e unitevi alla delegazione del Kosovo e date il vostro contributo alla tavola rotonda. Questa sarebbe la decisione giusta e coraggiosa, tutto il resto dimostra irresponsabilità e mancanza di coraggio", ha aggiunto Thaci nel corso della riunione con il capo del governo Ramush Haradinaj. Il presidente kosovaro ha espresso la propria convinzione che la fine del dialogo porterà un riconoscimento reciproco tra Kosovo e Serbia. "Domenica scorsa, in un incontro con Vucic, ho chiarito che il Kosovo è determinato a raggiungere un accordo finale legalmente vincolante con la Serbia – ha concluso Thaci -, se rifiutiamo il dialogo, l'Ue incolperà il Kosovo per i suoi fallimenti". (Res)