Infrastrutture: Serbia, debito Società strade diminuito da dicembre a oggi (6)

- Il ministro ha osservato che tali progetti registrano dei progressi e ha auspicato per il futuro ancora maggiori risultati. La Mihajlovic ha poi menzionato il progetto di autostrada Nis-Merdare-Pristina ed in particolare la sezione che da Nis conduce a Plocnik. Nella riunione è stato anche esaminato l'andamento dei progetti finanziati dalla Bers per il Corridoio 10 e per la ricostruzione della rete stradale nazionale, per la modernizzazione delle ferrovie e per i progetti relativi al trasporto fluviale e aereo. Secondo quanto precisato già lo scorso ottobre dalla Mihajlovic, la costruzione della prima sezione dell'autostrada Nis-Merdare-Pristina andrà da Nis a Plocnik, nella Serbia meridionale, sulla direttrice che va a Merdare, al confine con il territorio kosovaro. Il ministro ha allora aggiunto che il costo della sezione Nis-Plocnik sarà di 212 milioni di euro. (Seb)