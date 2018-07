Serbia: ministro Esteri Dacic, visita "numero 2" del Vaticano a Belgrado è di grande importanza

- L'imminente visita del "numero 2" del Vaticano a Belgrado è di "grande importanza" per la Serbia: lo ha detto oggi il vicepremier e ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, in conferenza stampa a Belgrado. Dacic ha così fatto riferimento alla visita del segretario di stato del Vaticano, cardinale Pietro Parolin, che prenderà il via domani a Belgrado per concludersi domenica nella città serba di Novi Sad. "Domani viene nel nostro paese il numero 2 del Vaticano. Avrà delle riunioni con il presidente, la premier e con me", ha spiegato Dacic ricordando che il Vaticano non ha riconosciuto il Kosovo come stato indipendente. (segue) (Seb)