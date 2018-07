Serbia: ministro Esteri Dacic, visita "numero 2" del Vaticano a Belgrado è di grande importanza (3)

- Nella giornata di domenica Parolin si recherà a Novi Sad per la messa con i fedeli e i presuli della Conferenza episcopale internazionale dei SS. Cirillo e Metodio. Dopo la messa seguirà la cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Conferenza, organismo al quale appartengono i vescovi della Serbia, del Montenegro, della Macedonia e del Kosovo. La giornata del 27 giugno ha visto l'arrivo di Parolin in Montenegro, per una visita di tre giorni che ha compreso incontri con le massime cariche dello stato, con i rappresentanti della Chiesa cattolica locale e con i capi delle comunità religiose presenti nel paese. (Seb)