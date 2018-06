Kosovo-Serbia: presidente Thaci, dialogo dovrà concludersi con riconoscimento reciproco fra i due paesi (3)

- "L'accordo sarà inviato al parlamento per la ratifica e ottenere l'approvazione dei suoi membri. Mi aspetto che i colloqui nella fase finale siano difficili. Si tratta di un conflitto lungo un secolo che dovrebbe concludersi con il riconoscimento reciproco", ha affermato Thaci. "Senza il riconoscimento i negoziati sarebbero privi di significato", ha aggiunto il capo dello Stato auspicando che i partiti politici kosovari raggiungano un accordo e si uniscano alla sua squadra nella fase finale del dialogo con la Serbia. "Il mondo non ha tempo per aspettare il Kosovo e se non usiamo questa opportunità raggiungendo un accordo il Kosovo potrebbe incontrare la stessa sorte della Palestina", ha concluso Thaci. (Kop)